Государство и бизнес вложат по 10 млрд руб. в капитал "Фонда фондов"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Капитал Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий ("Фонд фондов") составит 20 млрд рублей, государство и бизнес сформируют его на паритетных началах.

"Десять ведущих предпринимателей из РСПП в рамках вашего поручения по "Фонду фондов" будут вместе с нами инвестировать в высокотехнологические компании в России. Это важный шаг, потому что это объединит усилия РФПИ также со всеми членами РСПП, не только инвесторами, и позволит финансировать гораздо больше высокотехнологичных компаний", - сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным в пятницу.

Президент поинтересовался у Дмитриева, устраивает ли бизнес формула, которая была предложена для работы, отметив, что на этот счет в правительстве были споры.

"Безусловно, их устраивает, они очень довольны, потому что они соинвестируют вместе с РФПИ, при этом каждый вкладывает по миллиарду рублей своих денег, государство также вкладывает 10 миллиардов рублей в этот фонд, и РФПИ тоже будет сюда инвестировать", - ответил Дмитриев.

Как уточнили в РФПИ, капитал "Фонда фондов" будет создан государством и частным бизнесом на паритетной основе: 10 млрд рублей инвестиций от государства (через РФПИ) и 10 млрд рублей от бизнеса (10 инвесторов, каждый по 1 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что среди компаний, подписавших соглашения об участии в фонде – корпорация "АЕОН" Романа Троценко, группа ЕСН Григория Березкина, "Интеррос" Владимира Потанина, ПАО "Полюс", "Ренова" Виктора Вексельберга, ПАО "ТМК", "Синара" Дмитрия Пумпянского, ОХК "Уралхим" Дмитрия Мазепина, "Уралкалий", ПАО "ФосАгро".

Моделью функционирования выбран договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. РФПИ будет выполнять функции управляющего товарища в рамках договора инвестиционного товарищества.