В ГД предложили оградить персональные данные от таргетированной рекламы в соцсетях

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Интернет-пользователи в России получат право отказывать в обработке своих персональных данных рекомендательным сервисам соцсетей, которые используют их в том числе для таргетирования рекламы, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его словам, это станет одним из главных положений нового законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов, при разработке которого использовался опыт Китая и ЕС.

На круглом столе в "Парламентской газете" он рассказал о планах обязать владельцев интернет-сервисов информировать пользователя об обработке его данных рекомендательной системой, а также обеспечить пользователя возможностью отказа от такой обработки.

По его мнению, данные положения должны быть прописаны в пользовательском соглашении или "может быть, как-то отдельно".

Продвигаемую рекомендательными системами в коммерческих интересах информацию предлагается сопровождать специальным информационным сообщением. "Сейчас под видом работы рекомендательного алгоритма мы видим рекламу товаров и услуг. Я считаю, что они должны быть четко помечены...", - указал Горелкин.

Большое внимание в законопроекте будет уделено мерам по защите детей, продолжил депутат, поскольку, по его словам, недопустимо, что "сегодня для рекомендательной системы нет разницы в возрасте: ребенок это или взрослый человек".

Новый законопроект добавляет полномочий Роскомнадзору, который будет проверять соблюдение правил использования рекомендательных систем, в том числе требовать от владельцев интернет-платформ не допускать вмешательства в их деятельность.

По словам Горелкина, внесение законопроекта в Госдуму планируется в первой половине 2022 года.