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Володин выступил за жесткое уголовное наказание за хулиганство на дорогах

Володин выступил за жесткое уголовное наказание за хулиганство на дорогах
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Совет Государственной думы на заседании в понедельник обсудит новое предложение группы депутатов о введении жесткой уголовной ответственности за хулиганство на дорогах с конфискацией машины лихача, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Считаем правильным предложить жесткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, - ввести уголовную ответственность. Также будем предлагать конфискацию транспортных средств, на которых совершаются подобные хулиганские действия", - написал Володин в своем телеграм-канале в понедельник.

Спикер уточнил, что с таким предложением выступила группа депутатов, в том числе глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев и руководители комитетов по безопасности Василий Пискарёв и по транспорту Евгений Москвичев. Законодательные изменения будут обсуждены уже в понедельник на Совете Думы.

"Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Это несет опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. Создается угроза жизни не только участников дорожного движения: водителей и пассажиров, - но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках", - написал Володин.

20 ноября в Москве на Кутузовском проспекте произошло резонансное ДТП, виновником которого, по предварительной информации, стал водитель автомобиля BMW - автомобильный блогер Саид Губденский. Он в результате аварии погиб на месте, его пассажир, по данным СМИ, скончался в больнице.

Блогер снимал и выкладывал в интернет видео, где неоднократно и грубо нарушаются правила дорожного движения.

Вячеслав Володин Госдума Москва

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