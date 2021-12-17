Инфляция в РФ по итогам года может уложиться в 7,9%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в России по итогам 2021 года может уложиться в верхнюю границу прогноза ЦБ - 7,9%. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Конечный показатель сильно зависит от временных факторов, от волатильных факторов. Если ситуация будет складываться благоприятно, вполне возможно, что мы окажемся на верхней границе нашего прогноза - 7,9%. Но если факторы сыграют больше проинфляционные, то инфляция может быть и выше, но в целом где-то 8% плюс-минус", - сказала Набиуллина.

Годовая инфляция по итогам декабря будет меньше ноябрьской, но ее устойчивое замедление начнется в начале 2022 года, добавила глава ЦБ.

"В ноябре действительно была высокая инфляция - по итогам месяца годовая 8,4%. Во многом на эту цифру повлияли разовые факторы, такие волатильные, как рост цен на новогодние туры. Мы по недельным данным за две недели декабря видим, что инфляция чуть ниже, но вы знаете, что мы не ориентируемся на недельные данные: там более узкий круг товаров. Будем в целом смотреть, что будет происходить по декабрю", - отметила Набиуллина.

"В целом декабрьскую инфляцию в годовом выражении мы ждем ниже, чем в ноябре. Будем смотреть, потому что здесь много действительно разных волатильных факторов. Считаем, что устойчивое замедление инфляции в начале года начнет происходить, но будем смотреть на данные", - подчеркнула глава Банка России.