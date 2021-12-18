Искусственный остров с музеем Черного моря появится в Сочи

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Власти Сочи приступили к реализации проекта по созданию искусственного земельного участка в акватории Черного моря с зонами для бизнеса, отдыха и развлечения, развитой инфраструктурой.

Как рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Семен Вялкин, проект будет предусмотрен в новом генеральном плане города.

Остров будет находится в море в 150-200 метрах от пляжа "Маяк" в Центральном районе Сочи. В проекте предусмотрены зоны горно-санитарной охраны.

Вялкин также сообщил, что в начале курортного сезона 2021 года завершился первый этап реконструкции пляжа "Маяк". Это часть большого проекта по реконструкции главной центральной набережной Сочи.

По его словам, к началу летнего курортного сезона 2022 года первая часть этапа новой Центральной набережной будет завершена.