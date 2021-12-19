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Свыше 40 тысяч человек в Якутии остались без электричества из-за аварии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Около 42 тысяч жителей Якутии лишились электроснабжения из-за аварийного отключения линии электропередачи, сообщает в воскресенье пресс-служба Минэнерго РФ.

В пресс-службе правительства республики уточнили, что авария произошла в ночь на воскресенье на линии "Майя-Чурапча", примерно в 54 км от села Майя Мегино-Кангаласского района. В результате под отключение электроэнергии попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский, Томпонский районы, в которых пока введены в работу дизельные электростанции.

Сейчас ведутся восстановительные работы. Котельные населенных пунктов обеспечены резервными источниками питания.

Первый вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Садовников провел заседание КЧС по отключению электроэнергии в заречных районах республики.

"Пока энергетики ввели дизельные электростанции во всех пяти районах, но в Амгинском и Таттинском районах будут охвачены не все населенные пункты. Тем не менее, в котельных есть резервные источники питания. Как доложили главы районов, достаточный резерв топлива имеется", - сказал Садовников.

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