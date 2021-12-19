В Якутии устранили аварию, оставившую без света 78 тыс. человек

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики в Якутии завершили работы на линии электропередачи "Майя-Чурапча", из-за аварии на которой в ночь на воскресенье без электричества остались 78 тыс. человек, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Как отмечается, в ближайшее время электроснабжение в заречных районах будет восстановлено.

В свою очередь пресс-служба "Центральных электрических сетей" сообщила, что авария могла произойти из-за морозов. "Предположительно, из-за воздействия низких температур, произошло натяжение провода и его касание c деталями опоры", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы осложняли плохая видимость и морозы.

Как сообщалось, из-за аварии на линии электропередачи "Майя-Чурапча" под отключение электроэнергии попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский и Томпонский районы - 83 населенных пункта, 17,5 тыс. жилых домов, где живут 78,2 тыс. человек. Причиной аварии стало натяжение провода и касание изоляции на опорах 221 и 222 в 51 км от села Майя.

В населенных пунктах ввели в работу дизельные электростанции. Резервные источники питания работали и на объектах теплоснабжения.