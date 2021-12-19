Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Якутии устранили аварию, оставившую без света 78 тыс. человек

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики в Якутии завершили работы на линии электропередачи "Майя-Чурапча", из-за аварии на которой в ночь на воскресенье без электричества остались 78 тыс. человек, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Как отмечается, в ближайшее время электроснабжение в заречных районах будет восстановлено.

В свою очередь пресс-служба "Центральных электрических сетей" сообщила, что авария могла произойти из-за морозов. "Предположительно, из-за воздействия низких температур, произошло натяжение провода и его касание c деталями опоры", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы осложняли плохая видимость и морозы.

Как сообщалось, из-за аварии на линии электропередачи "Майя-Чурапча" под отключение электроэнергии попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский и Томпонский районы - 83 населенных пункта, 17,5 тыс. жилых домов, где живут 78,2 тыс. человек. Причиной аварии стало натяжение провода и касание изоляции на опорах 221 и 222 в 51 км от села Майя.

В населенных пунктах ввели в работу дизельные электростанции. Резервные источники питания работали и на объектах теплоснабжения.

Якутия

Новости по теме

Новости

Сбой в работе систем ГИБДД не устранен, в воскресенье граждан также не примут

Сбой в работе систем ГИБДД не устранен, в воскресенье граждан также не примут

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 декабря

Почти 80 тысяч человек в Якутии остались без света в результате энергоаварии

Почти 80 тысяч человек в Якутии остались без света в результате энергоаварии

Бывший вице-премьер Крыма Серов задержан после нескольких лет розыска

Что произошло за день: суббота, 18 декабря

ГИБДД 19 декабря примет граждан, которые не попали на прием из-за техсбоя

ГИБДД 19 декабря примет граждан, которые не попали на прием из-за техсбоя

Telegram погасил 15 млн руб. задолженности по штрафам в РФ

В Петербурге потушили пожар на строящемся корабле

В Петербурге потушили пожар на строящемся корабле

В МИД РФ заявили, что консультации с США по визам до конца года не планируются

Оказание услуг ГИБДД приостановлено из-за технического сбоя

Оказание услуг ГИБДД приостановлено из-за технического сбоя
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });