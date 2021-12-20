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Персонал и пассажиров эвакуировали из аэропорта Южно-Сахалинска из-за сообщения о бомбе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В аэропорту Южно-Сахалинска в понедельник днем были эвакуированы люди из-за поступившего сообщения о минировании, спецслужбы проводят проверку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"В понедельник в 14:52 местного времени (06:52 по Москве) на электронную почту поступило сообщение о том, что заминированы все аэропорты России и по всем аэропортам проводятся мероприятия", - сказал собеседник агентства.

По его данным, пассажиры и персонал аэропорта эвакуированы, спецслужбы приступили к проверке. Аэропорт приостановил работу.

Позднее в пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что взрывных устройств в аэропорту не нашли.

"Проверка завершилась, ничего не нашли. Пассажиры и персонал вернулись в здание аэровокзала. Аэропорт работает в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Южно-Сахалинск

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