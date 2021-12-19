Песков рассказал, что Путина гнетет высокая смертность от COVID-19 в России

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин остро реагирует на предоставляемые ему данные о смертности в стране от коронавируса, пресс-секретарь главы государства считает "антипрививочников" опасными дураками.

"Смертность - это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая. Это трагедия, потому что действительно каждый день умирают уже на протяжении долгого времени - каждый день мы теряем более 1 000 или 1 200 наших сограждан. Это ужасно", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Наиле Аскер-заде в фильме "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

На вопрос, как бы он одним словом назвал людей, которые отказываются от прививки и других агитируют за это, Песков сказал: "Опасными дураками - это два слова, одним словом это не выразишь".

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 214 тыс. 790 случаев коронавирусной инфекции, 297 тыс. 203 умерших и 8 млн 984 тыс. 921 выписанных.

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