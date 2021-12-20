Гинцбург усомнился в версии о рукотворном происхождении "омикрона"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург не считает, что новый штамм коронавируса "омикрон" стал результатом намеренных действий человека, так как в регионе, где он был обнаружен, такая мутация могла произойти в силу естественных причин.

В разговоре с "Интерфаксом" Гинцбург напомнил, что на юге Африки, где впервые был обнаружен штамм "омикрон", проживает большое число людей с иммунодефицитом, в организме которых COVID-19 может находиться очень долгое время и мутировать.

"С другой стороны, у них там есть проиммунизированная прослойка различными возбудителями инфекционных заболеваний, в том числе, я не исключаю, коронавирусами различных генотипов они болели очень часто. На этом фоне, когда вирус в одном организме долго-долго существует, то он накапливает бесконечное количество мутаций", - сказал Гинцбург.

В то же время, по его словам, не исключена также и версия о том, что коронавирус COVID-19 мог от человека передаться диким животным, и, мутировав, вновь "перепрыгнуть" на человека, так как "коронавирусы в целом прекрасно развиваются в животных, размножаются, существуют и мутируют в них".

"И сколько раз этот коронавирус передавался от одного дикого животного другому в популяции, неизвестно. Причем там, возможно, никакого иммунодефицита не требуется, а просто-таки существует природная устойчивость в силу того, что у животных рецепторы другие для (прикрепления - ИФ) вируса и прочее", - сказал глава центра им. Гамалеи.

По его словам, "когда присутствуют тесные контакты между животным миром и человеком, что свойственно для Африки, то перескок мутировавшего вируса на человека может приводить вот к таким интересным и печальными для человеческой популяции последствиям".

"Поэтому никаких лекарств и человеческого воздействия типа конструирования, рукотворного, человеческого, антропогенного вмешательства, мне кажется, не требуется для объяснения этих всех явлений", - заключил Гинцбург.

Ранее глава РАН Александр Сергеев, а также вирусолог Петр Чумаков не исключили рукотворного происхождения нового штамма коронавируса "омикрон".

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций, в том числе более 30 - в S-белке.

В настоящее время в РФ официально выявлено 25 человек, болеющих новым штаммом коронавируса "омикрон" - в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.