В России коронавирус выявили еще у 25 907 человек

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 907 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Число новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за сутки, соотносится со значениями начала октября, когда Россия приблизилась к новому эпидемическому подъему заболеваемости, который последовал за периодом спада в августе - сентябре. В настоящий момент наблюдается практически ежедневное снижение уровня после ноябрьских максимумов: во вторник выявлено на 1 115 заражений меньше, чем в понедельник, накануне сообщалось о 27 022 случаях.

Санкт-Петербург вышел в лидеры среди регионов РФ по приросту новых заболевших, здесь на сутки выявили 2 075 новых случаев COVID-19, в Москве 1 906 заражений, это минимум с 15 сентября, в Московской области - 1 811.

Еще 652 новых случая COVID-19 выявлено за сутки в Красноярском крае, 615 - в Пермском крае, 598 - в Свердловской области, 581 - в Челябинской области, 580 - в Иркутской области, 574 - в Самарской области, 539 - в Ростовской области, 523 - в Нижегородской области, 521 - в Краснодарском крае, по 491 - в Омской области, Алтайском крае. Кроме того, 484 случая - в Башкирии, 470 - в Хабаровском крае, 457 - в Ставропольском крае, 453 - в Приморском крае, 435 - в Воронежской области, 385 - в Новосибирской области, 353 - в Кемеровской области, 351 - в Волгоградской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 350 случаев.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 027 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 80, в Петербурге - 66, в Подмосковье - 50.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 267 тыс. 719 случаев коронавирусной инфекции, 299 249 умерших и 9 млн 55 тыс. 199 выписанных, в том числе 40 219 пациентов были выписаны за последние сутки.