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Осенний призыв досрочно завершен в шести регионах Дальнего Востока

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Шесть регионов Дальневосточного федерального округа досрочно завершили призыв граждан на военную службу, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Осенний призыв досрочно завершен в Приморье, на Камчатке, Чукотке, в Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономных областях.

В Амурской области, Бурятии, Забайкальском и Хабаровском краях призыв завершат в ближайшее время.

Всего с 1 октября по 31 декабря 2021 года в войска будет отправлено свыше 7,5 тыс. жителей регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Призыв проводится с соблюдением антиковидных мер, соблюдение которых контролирует командование ВВО.

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