Татарстан из-за западных санкций ослабил ограничения на продажу алкоголя в республике

Местный бюджет теряет доходы из-за ограничений времени торговли спиртным

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в среду решили отменить действующие в республике ограничения на время розничной торговли спиртным, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания.

С марта 2015 года в Татарстане существует региональный запрет на торговлю алкоголем с 22:00 до 10:00. Таким образом, после его отмены в Татарстане будет действовать лишь федеральный запрет - с 23:00 до 8:00, что позволит торговать алкоголем дольше на 3 часа в день.

Глава парламентского комитета по экономике Лутфулла Шафигуллин сообщил депутатам, что местное ограничение на торговлю спиртным решено отменить "в связи с увеличением санкционного воздействия иностранных государств".

По словам спикера парламента Татарстана Фарида Мухаметшина, из-за местных временных ограничений на торговлю спиртным бюджет республики в 2021 году потерял 560 млн рублей доходов.

"Тут аргументы (против отмены - ИФ) такие, что мы - исламская республика (ислам запрещает алкоголь - ИФ). Вообще в условиях того, что США и ряд других стран закрыли рынок ликеро-водочной продукции, мы настолько себя ограничиваем (в доходах - ИФ). А кто захочет выпить, всегда найдет возможность, хоть ты тресни", - заявил Мухаметшин.

По его мнению, более эффективной является пропаганда здорового образа жизни. "Путем ограничений мы только раздуваем все это дело: дефицит, ограничения и так далее - на запас будешь покупать ты всю эту продукцию. (...) Надо, чтобы человек, имея в изобилии такое зло, сознательно не употреблял бы его", - сказал глава парламента.

Татарстану принадлежит АО "Татспиртпром" - один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в РФ. Компании принадлежат два спиртовых завода, два ликероводочных завода, винзавод и пивоваренный завод в Татарстане. Продукция "Татспиртпрома" представлена во всех регионах России и до введения санкций экспортировалась в США, Канаду, Китай, Японию, Южную Корею, Германию, Венгрию, Италию, Турцию, а также в страны постсоветского пространства.