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В ОНФ вошли основательница Wildberries и главврач больницы в Коммунарке

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Общероссийский народный фронт (ОНФ) утвердил на новый срок всех своих пятерых сопредседателей, а также избрал новый состав Центрального штаба.

Сопредседателями ОНФ были переизбраны гендиректор группы компаний "КАМАЗ" Сергей Когогин, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", директор Высшей школы госуправления РАНХиГС Алексей Комиссаров, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Михаил Рошаль, руководитель образовательного центра "Сириус", член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева и сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.

Также 21 декабря был избран новый состав Центрального штаба ОНФ, в который вошли 78 человек.

Среди новых членов центрального штаба - главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который ранее входил в федеральную пятерку партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, но в нижнюю палату парламента идти отказался. Также в центральный штаб ОНФ вошли основательница российского онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, член Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов и др.

В новый состав центрального штаба ОНФ среди прочих не вошли писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Захар Прилепин и артист Эдгард Запашный.

Общероссийский народный фронт

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