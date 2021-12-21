Путин сообщил Шольцу о российских предложениях по гарантиям безопасности

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений. В этом контексте даны подробные комментарии по содержанию проектов Договора между Россией и США о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО - которые были переданы западным партнерам, включая и Германию", - говорится в сообщении.

"Выражена надежда, что будут организованы серьезные переговоры по всем поставленным российской стороной вопросам", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по просьбе федерального канцлера "обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта".

Путин "в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям 2015 г. - что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в "нормандском" формате", информирует пресс-служба.

Согласно сообщению, Путин поздравил собеседника с началом деятельности на посту федерального канцлера. "С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам", - отмечается в нем.

В этой связи отмечено, что в качестве первого бургомистра Гамбурга Шольц многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом.

"Условлено продолжить обмен мнениями по затронутым и другим темам международной и двусторонней повестки дня в ходе дальнейших контактов", - сказано в сообщении пресс-службы Кремля.