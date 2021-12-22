Лавров назвал деловой реакцию США на предложения РФ по гарантиям безопасности

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Москве не считают, что США игнорируют предложения России по гарантиям безопасности, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я бы не сказал, что наши инициативы игнорируются", - сказал министр в интервью телеканалу RT.

"Что касается реальной реакции, не риторической, а реальной, - я бы сказал, что она деловая со стороны американских коллег. Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США и по итогам очередного контакта по сути дела согласованы организационные модальности дальнейших работ", - заявил Лавров.

Он отметил, что в Москве считают "неадекватными" заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по тематике гарантий безопасности. "Если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип (принцип неделимости безопасности в евроатлантическом регионе - ИФ), который закреплен в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, ему действительно пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется", - сказал Лавров.

МИД России в минувшую пятницу, 17 декабря, опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Он состоит из девяти статей и предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.