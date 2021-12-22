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В Новгородской области из-за ОРВИ на карантин закрыли одну школу и 114 классов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Новгородской области на карантин по ОРВИ закрыты одна школа, 114 классов и две группы в детских садах, сообщает в среду региональное управление Роспотребнадзора.

"В этих классах и группах отсутствуют (по болезни) более 20% детей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за неделю в регионе медики зарегистрировали более 6,7 тыс. новых случаев ОРВИ. Эпидемические пороги превышены у населения области в целом на 22,5%, у детей и подростков 7-14 лет на 35%, у новгородцев старше 15 лет - на 75,2%. Прививки от гриппа получили свыше 275 тыс. человек (около 47% населения области).

Согласно информации регионального Министерства образования, в области нет ни одного образовательного учреждения, где был бы введен карантин по коронавирусу.

Новгородская область

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