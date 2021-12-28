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Эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены в 58 регионах России

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 58 субъектах РФ, в основном болеют взрослые, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 58 субъектах Российской Федерации преимущественно среди взрослого населения", - говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Отмечается, что заболеваемость преимущественно обусловлена вирусами гриппа типа А, а также респираторными вирусами не гриппозной этиологии.

По состоянию на 24 декабря в России привито от гриппа более 67,05 млн человек, что составляет 45,9 % от численности населения страны, добавили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор

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