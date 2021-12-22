Более 60% россиян пожалели о распаде СССР

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (62%) испытывают чувство сожаления из-за того, что в конце 1991 года Советский Союз прекратил своё существование, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, больше всех о распаде СССР сожалеют сограждане в возрасте 46-60 лет (82%), среди россиян старше 60 лет эта доля составляет 76%.

Среди молодёжи 18-30 лет о распаде советского государства сожалеют более четверти респондентов (28%), среди сограждан в возрасте от 32 года до 45 лет - более половины (56%), отмечают социологи.

В свою очередь, по данным ФОМ, каждый пятый россиянин (21%) не испытывает чувство сожаления из-за того, что 30 лет назад Советский Союз прекратил существование, среди сограждан до 30 лет - более трети (39%).

Согласно опросу, затрудняются определиться со своим восприятием распада СССР 17% россиян, или почти каждый шестой.

Результаты исследования показывают, что 45% сограждан уверены в проигрыше России от распада Советского Союза, противоположного мнения придерживаются около трети россиян (32%).

На вопрос социологов о том, есть ли желание воссоздания СССР, положительно ответили более половины респондентов (52%), отрицательный ответ дал почти каждый третий (31%).

При этом практически три четверти россиян (74%) уверены, что восстановить распавшееся 30 лет назад единое государство невозможно, допускают такую возможность лишь 17% сограждан.

Что касается вероятности объединения бывших советских республик, то объединить всех в обозримом будущем считают возможным 6% россиян, вероятность объединения большинства бывших союзных республик допускает каждый десятый (10%), в объединение некоторых республик верят 29% россиян, не верит в объединение почти каждый второй участник опроса (47%).

Всероссийский опрос был проведен 10-12 декабря 2021 года среди 1500 респондентов, в 104 населённых пунктах 53 субъектов РФ.