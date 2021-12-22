Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Без электричества в 40-градусный мороз остались 336 жилых домов в иркутском Киренске

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроснабжения произошло в среду в городе Киренске Иркутской области. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"Под отключение попали 336 жилых домов, в которых проживают 1 тыс. 398 человек, из них 516 детей, четыре социально значимых объекта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что из 336 обесточенных домов 29 – многоквартирные. Попавшие под отключение соцобъекты – это две школы, детский сад и котельная.

Восстановительные работы проводит "Облкоммунэнерго" "Киренские электрические сети". Задействовано 12 человек, пять единиц техники.

По данным синоптиков, температура воздуха в Киренске сейчас минус 43 градуса Цельсия.

Киренск Иркутская область

Новости

Отказ двигателя произошел при посадке у самолета рейса "Москва - Ижевск"

Что случилось этой ночью: среда, 22 декабря

Более 60% россиян пожалели о распаде СССР

Более 60% россиян пожалели о распаде СССР

Задержан бывший депутат Госдумы РФ Натаров

Пожар произошел на газопроводе под Челябинском

Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске потушен спустя 11 часов

Что произошло за день: вторник, 21 декабря

Минюст снова попросил Адвокатскую палату Петербурга лишить Ивана Павлова статуса

Арестованный в США российский бизнесмен Никитин вернулся на родину

Арестованный в США российский бизнесмен Никитин вернулся на родину

Законопроект о пожизненном заключении для педофилов принят Думой в I чтении

Законопроект о пожизненном заключении для педофилов принят Думой в I чтении
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });