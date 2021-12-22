Без электричества в 40-градусный мороз остались 336 жилых домов в иркутском Киренске

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроснабжения произошло в среду в городе Киренске Иркутской области. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"Под отключение попали 336 жилых домов, в которых проживают 1 тыс. 398 человек, из них 516 детей, четыре социально значимых объекта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что из 336 обесточенных домов 29 – многоквартирные. Попавшие под отключение соцобъекты – это две школы, детский сад и котельная.

Восстановительные работы проводит "Облкоммунэнерго" "Киренские электрические сети". Задействовано 12 человек, пять единиц техники.

По данным синоптиков, температура воздуха в Киренске сейчас минус 43 градуса Цельсия.