Подача электроэнергии возобновлена в иркутском Киренске после аварии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Прерванное из-за аварийного отключения электроснабжение восстановлено в городе Киренске Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

Электроэнергию вернули во все попавшие под отключение объекты, в том числе котельную, где после аварии был запущен дизель-генератор.

В среду, 22 декабря, в Киренске произошло аварийное отключение электроснабжения. Под него попали 336 жилых домов, в том числе 29 многоквартирных, с населением 1 398 человек (среди них 516 детей), четыре социально значимых объекта: две школы, детский сад и котельная.

В городе стоит 40-градусный мороз.