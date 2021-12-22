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Чернышенко призвал разработать в 2022 г. третий пакет мер поддержки IT-отрасли

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Разработку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли необходимо начать в 2022 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Я считаю целесообразным в 2022 году, не откладывая в долгий ящик, приступить к разработке третьего пакета мер поддержки IT-отрасли, потому что это вытягивающие технологии, на которые нужно опираться для развития нашей экономики", - сказал Чернышенко в ходе заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, проходящего в Иннополисе.

Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, возглавляющий совет по развитию цифровой экономики, сообщил, что члены совета готовы принять участие в разработке мер поддержки. "Что касается разработки третьего пакета мер, мы являемся вашими союзниками, члены совета примут активное участие", - сказал Турчак.

Чернышенко заявил также, что эффект от применения первого и второго пакетов мер поддержки IT-отрасли в РФ превысил 49 млрд рублей.

Первый пакет мер вступил в силу с 1 января 2021 года. Он предусматривает реализацию "налогового маневра" для IT-отрасли – снижение для российских компаний ставки по налогу на прибыль до 3% с 20% (в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и установление нулевой - в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты. Он также снижает ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Компании, чьи продукты включены в реестр отечественного ПО, освобождены от НДС.

Льготы применяются в отношении тех организаций, у которых доля в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения составляет не менее 90%. В октябре замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил, что ведомство обсуждает возможность расширения перечня IT-компаний, которые смогут претендовать на налоговые льготы.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявлял, что налоговые льготы для IT-отрасли за 9 месяцев 2021 года принесли в федеральный бюджет дополнительные доходы в размере 48 млрд рублей.

В сентябре правительство РФ утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли, направленный на стимулирование спроса на российские решения. Речь идет о "дорожной карте" по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий, которая включает 62 мероприятия. Из них 20 предусматривают меры по выравниванию условий ведения бизнеса в РФ для международных интернет-корпораций и российских ИТ-компаний, по стимулированию внедрения российских решений в деятельность отечественных предприятий, а также по поддержке экспорта и продвижению российских IT-решений за рубежом.

Еще 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах (речь идет в том числе об образовательных и медицинских сервисах, офисном ПО, облачных сервисах, решениях в сфере искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей, информационной безопасности и т.д.).

Дмитрий Чернышенко

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