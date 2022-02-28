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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:38

Министерству цифры поручено подготовить меры поддержки IT-специалистов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры оперативно подготовить предложения по мерам поддержки российских IT-специалистов как в России, так находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение, сообщили "Интерфаксу" в аппарате Чернышенко.

Минцифры также поручено ускорить и актуализировать подготовку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли, исходя из текущей экономической ситуации. К разработке должны быть привлечены представители IT-отрасли.

В пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" уточнили, что ведомство уже направило в правительство готовые предложения.

В конце декабря Чернышенко говорил, что разработку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли необходимо начать в 2022 году.

Минцифры Дмитрий Чернышенко

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