Министерству цифры поручено подготовить меры поддержки IT-специалистов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры оперативно подготовить предложения по мерам поддержки российских IT-специалистов как в России, так находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение, сообщили "Интерфаксу" в аппарате Чернышенко.

Минцифры также поручено ускорить и актуализировать подготовку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли, исходя из текущей экономической ситуации. К разработке должны быть привлечены представители IT-отрасли.

В пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" уточнили, что ведомство уже направило в правительство готовые предложения.

В конце декабря Чернышенко говорил, что разработку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли необходимо начать в 2022 году.