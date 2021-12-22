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В пресс-службе подозреваемого в коррупции мэра Краснодара заявили, что он остается на работе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Глава администрации Краснодара Андрей Алексеенко продолжает исполнять свои обязанности в качестве мэра и находится на рабочем месте, сообщила пресс-служба администрации города.

Утром 22 декабря стало известно об обысках в кабинете у мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Позже его задержали по подозрению в получении в бытность заместителем губернатора Кубани ружья стоимостью 1,6 млн рублей за выдачу заключения на построенный с рядом недостатков многоквартирный дом.

Алексеенко был назначен на должность мэра Краснодара 17 ноября текущего года, до этого занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края.

Краснодар Андрей Алексеенко

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