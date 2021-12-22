В Кремле исключили даже гипотетическое перекрытие Минском транзита газа

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле даже гипотетически не предполагают возможность перекрытия Белоруссией транзита российского газа в Европу и исходят из того, что Россия продолжит исполнять все свои обязательства. Об этом телеканалу "Россия 24" сообщил пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

"Позиция такая, что мы не хотели бы это как-то предполагать даже гипотетически, поэтому исходим из того, что все обязательства российская сторона продолжит исполнять так же, как она делала много десятилетий", - сказал Песков.

Через Белоруссию идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал-Европа.

Президент Александр Лукашенко раньше не раз предупреждал, что на новые санкции Минск может ответить тем, что перекроет транзит. На это в Кремле выражали надежду, что ответы Белоруссии на санкции не приведут к срыву исполнения Россией ее обязательств как поставщика газа. О том, что будет сказано Лукашенко на его предупреждения, в Кремле не рассказывали.