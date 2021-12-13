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Лукашенко снова пригрозил прекратить транзит газа в Европу из-за санкций

Лукашенко снова пригрозил прекратить транзит газа в Европу из-за санкций
Александр Лукашенко
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Если западные санкции против Белоруссии приведут к чрезвычайному положению в этой стране, транзит российского газа в Европу будет остановлен, заявил турецкой телерадиокомпании TRT президент Александр Лукашенко. Его цитирует информагентство "БелТА".

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - сказал он.

"Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам", - сказал на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не стал отвечать на вопрос, будет ли Россия как-то реагировать на подобные заявления.

Впервые о такой возможности Лукашенко упомянул в начале ноября, в разгар кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, когда в Варшаве допустили полное закрытие границы.

Через Белоруссию идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал-Европа. Лукашенко тогда подчеркнул, что транзит газа в Европу в последнее время значительно вырос.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - предупредил он.

13 ноября президент Владимир Путин заявил, что слышит о таком варианте впервые и Лукашенко ему лично о таком не говорил. Он допустил, что президент транзитной страны может вопреки контрактам перекрыть поставки газа в Европу, но выразил надежду, что "до этого не дойдет".

Затем 1 декабря Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву подтвердил готовность остановить транзит, отметив, что не боится нарушить контрактные обязательства: "Когда меня будут "душить" поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты?" Кроме того, он пригрозил запретить транзит товаров через Белоруссию в направлении России и Китая.

После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что российский президент понимает жесткую реакцию Минска в ответ на "агрессивное давление" Запада, но надеется, что это не приведет к срыву выполнения обязательств Москвы перед европейскими покупателями газа.

Александр Лукашенко Европа Газпром Владимир Путин Польша Ямал-Европа

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