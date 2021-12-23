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Паромную переправу между Сахалином и материком закроют из-за подхода циклона

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, закрывается вечером в четверг из-за циклона, который подходит к Сахалину, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском морском пароходстве (СахМП).

"Паром "Сахалин-8" уже находится в порту Ванино Хабаровского края. Паром "Сахалин-9" утром вышел из порта Холмск (юг Сахалина) в Ванино. Сейчас в Холмске обрабатывается паром "Сахалин-10", примерно через два часа он выйдет в Ванино, после чего переправа закроется", - рассказал собеседник агентства.

По прогнозу синоптиков, к Сахалину подходит очередной циклон, в Татарском проливе прогнозируется шторм, все три парома традиционно будут пережидать непогоду в Ванино, добавил сотрудник СахМП.

Возобновить работу переправы планируется во второй половине суток 26 декабря.

Сахалин

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