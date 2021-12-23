Суд закрыл дело умершего экс-совладельца "Сибуглемета" Щукина

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Кемерове Центральный районный суд прекратил уголовное дело о вымогательстве в отношении бывшего совладельца холдинга "Сибуглемет" Александра Щукина, сообщили в пресс-службе суда. Щукин умер в июле в возрасте 70 лет после COVID-19.

Предприниматель с ноября 2016 года был под домашним арестом. Его, руководителя СК Кузбасса и двух вице-губернаторов обвиняли в вымогательстве 51% акций АО "Разрез "Инской". Источник "Интерфакса" летом 2021 года говорил, что в последние годы Щукин в суды не ходил, потому что болел.

Щукин в разное время владел угольными активами (сначала "Сибуглемет", затем компания "Запсибуголь", которая в конце 2020 года была ликвидирована), активами в строительной отрасли (компания "Южкузбасстрой"), активами в региональном ритейле и пищепроме. После 2016 года бизнесмен вышел из капитала компаний, в которых ранее имел доли.

В 2013 году частный инвестор Щукин занял 152-е место в рейтинге Forbes "Богатейшие бизнесмены России" с состоянием $0,7 млрд.