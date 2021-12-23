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Городская дума Биробиджана приняла отставку мэра

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Городской думы Биробиджана большинством голосов одобрили досрочную отставку мэра города Александра Головатого, сообщила пресс-служба мэрии.

Головатый 14 декабря подал в отставку по собственному желанию. Он будет исполнять свои обязанности по 30 декабря, к этой дате будет назначен и.о. мэра.

Местные СМИ допускали связь отставки Головатого может быть связано с критикой в его адрес из-за плохой уборки снега после мощного снежного циклона в ноябре. После снегопада в городе был введен режим ЧС, несколько дней не выходили в рейсы автобусы, школьников отправили на вынужденные каникулы. Снежные завалы убирали больше трех недель.

Прокуратура Еврейской автономной области вынесла в адрес мэра и главы ООО "Управление по благоустройству города" представление об устранении нарушений и потребовала убрать снег и наледь.

Александр Головатый был избран мэром Биробиджана 5 апреля 2019 года. До этого он шесть лет возглавлял администрацию Облученского городского поселения.

Предшественник Головатого - Евгений Коростелев занимал пост мэра с 2015 года. В марте 2019 года он ушел в отставку. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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Биробиджан Александр Головатый ЕАО

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