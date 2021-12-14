Мэр Биробиджана подал заявление об отставке

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Биробиджана Александр Головатый подал заявление о досрочной отставке с поста главы города, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь мэра.

"Да, написал заявление по собственному желанию. Последний день его работы 30 декабря. Заявление он написал в городскую думу, там состоится заседание, на котором оно будет рассмотрено", - сказал собеседник агентства.

Мэрия в своих аккаунтах в соцсетях проинформировала, что до 30 декабря будет также определено, кто станет исполнять обязанности главы городской администрации. На заседании думы после рассмотрения заявления мэра утвердят дату проведения конкурса на эту должность.

Как пишут местные СМИ, отставка Головатого может быть связана с многочисленными жалобами горожан на плохую уборку снега после мощного циклона. Ликвидация его последствий продолжается более трех недель.

Александр Головатый был избран мэром Биробиджана 5 апреля 2019 года на внеочередном заседании городской думы. До этого он шесть лет возглавлял администрацию Облученского городского поселения.

Предыдущий мэр Биробиджана Евгений Коростелев занимал этот пост с 2015 года. В марте 2019 года он ушел в отставку. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).