Житель Красноярска ранил ножом врача и двух полицейских

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Красноярска, ранившего ножом врача и двух полицейских.

Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по краю и Республике Хакасия, 32-летний житель Красноярска подозревается по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья).

По версии следствия, днем 21 декабря женщина сообщила в полицию, что ее брат избивает мать.

Участковый и полицейский мобильного взвода патрульно-постовой службы прибыли на вызов в квартиру. Во время разбирательства полицейские узнали, что подозреваемый болеет психическим расстройством и для оказания ему медицинской помощи вызвали врачей.

Во время осмотра медиками мужчина распылил газовый баллончик и ударил врача ножом в спину. Полицейские решили доставить дебошира в отдел полиции. Мужчина оказал сопротивление и ударил ножом полицейских.

Его усмирили с помощью прибывших на место росгвардейцев.

Раненый врач был доставлен в больницу, угрозы его жизни нет.

Подозреваемый был заключен под стражу.