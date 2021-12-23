Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Житель Красноярска ранил ножом врача и двух полицейских

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Красноярска, ранившего ножом врача и двух полицейских.

Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по краю и Республике Хакасия, 32-летний житель Красноярска подозревается по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья).

По версии следствия, днем 21 декабря женщина сообщила в полицию, что ее брат избивает мать.

Участковый и полицейский мобильного взвода патрульно-постовой службы прибыли на вызов в квартиру. Во время разбирательства полицейские узнали, что подозреваемый болеет психическим расстройством и для оказания ему медицинской помощи вызвали врачей.

Во время осмотра медиками мужчина распылил газовый баллончик и ударил врача ножом в спину. Полицейские решили доставить дебошира в отдел полиции. Мужчина оказал сопротивление и ударил ножом полицейских.

Его усмирили с помощью прибывших на место росгвардейцев.

Раненый врач был доставлен в больницу, угрозы его жизни нет.

Подозреваемый был заключен под стражу.

Красноярский край СКР

Новости
Путин: пресс-конференция-2021

Путин счел, что СССР развалили внутренние силы, обслуживающие чужие интересы

Путин: пресс-конференция-2021

Путин счел, что ВСМ Москва-Петербург сделает ненужной авиацию на этом плече

Путин счел, что ВСМ Москва-Петербург сделает ненужной авиацию на этом плече
Путин: пресс-конференция-2021

Путин назвал единственную цель законов об иноагентах

Путин: пресс-конференция-2021

Президент РФ не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса

Президент РФ не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса
Путин: пресс-конференция-2021

Путин посоветовал Навальному не совершать преступления, прикрываясь политикой

Путин: пресс-конференция-2021

Путин выступил против наказания за отказ от вакцинации

Путин выступил против наказания за отказ от вакцинации
Итоги года: 2021

Золото – мекка неофитов

Золото – мекка неофитов
Путин: пресс-конференция-2021

Путин заявил, что экономика РФ справилась с шоком от COVID быстрее других стран

Путин заявил, что экономика РФ справилась с шоком от COVID быстрее других стран

Прокуратура сочла, что отсутствие маркировки иноагента может вызывать депрессию

Прокуратура сочла, что отсутствие маркировки иноагента может вызывать депрессию
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявили 25,6 тыс. новых случаев коронавируса

В РФ за сутки выявили 25,6 тыс. новых случаев коронавируса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });