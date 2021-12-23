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В Новосибирске нашли в морских огурцах белки, перспективные для регенерации тканей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ, Новосибирск) выявили очень стабильный пептидно-белковый комплекс голотурии Eupentacta fraudatrix (морской огурец), перспективный для восстановления органов и тканей, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

Исследование проводится совместно с учеными Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН, под руководством заведующего лабораторией ферментов репарации ИХБФМ Георгия Невинского.

"Морские иглокожие являются удобными объектами для исследования регенерации, поскольку они могут быстро и в полной мере воспроизводить утраченные части тела после самых разнообразных повреждений", - говорится в сообщении.

Голотурии, или морские огурцы после разделения на две или три части в течение нескольких недель восстанавливают внутренние органы, а затем и всё тело.

Обнаруженный сотрудниками ИХБФМ пептидно-белковый комплекс характеризуется высокой стабильностью. Это указывает на то, что его образование не может быть результатом случайной ассоциации белков.

"Кроме того, выделенный объект имеет большую молекулярную массу, около двух миллионов атомных единиц, что сопоставимо, например, с массой рибосом. Он формируется в основном за счет электростатических взаимодействий, дисульфидных мостиков и водородных связей. Протеомный анализ показал, что комплекс содержит более 20 белков и пептидов", - отмечается в сообщении.

Сейчас лаборатория занимается всесторонней оценкой полученной группы элементов, изучает ее взаимодействие с различными субстратами. Рассматривается всё, включая даже цитотоксическое влияние на эукариотические клетки.

В числе прочего ученые планируют провести сравнение с уже описанными стабильными высокомолекулярными комплексами плаценты и молока человека, чтобы получить детальные сведения о роли каждого белка или пептида.

"Не исключено, что данные о белках, ферментах и других элементах, которые могут играть ключевую роль в частичной или полной регенерации органов морского огурца, в будущем найдут применение в медицине", - отмечается в публикации.

Новосибирск Институт химической биологии и фундаментальной медицины ИХБФМ

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