Михаил Горбачев: за свою страну отвечаем мы, а не Запад

Бывший президент СССР, сложивший с себя полномочия 25 декабря 1991 года, ответил на вопросы "Интерфакса"

Михаил Горбачев Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Первый и последний президент СССР, сложивший с себя полномочия 25 декабря 1991 года, накануне 30 годовщины этого события ответил на вопросы специального корреспондента "Интерфакса" Вячеслава Терехова.

- Нет ли у вас обиды за то, что ваши благие намерения дать людям больше свободы, больше инициативы, лучшие условия для созидательного труда значительной частью общества не были поняты и приняты? Почему в решающий момент люди не дали отпор сепаратизму?

- Обида – это для политика самое последнее дело. Нельзя обижаться на народ. И повторю еще раз: нельзя сводить итоги перестройки к распаду Союза. Ведь были не только "намерения". Произошел огромный поворот в жизни страны. Люди реально получили права и свободы и до сих пор ими пользуются. Свобода слова, собраний, печати, отказ от цензуры, свобода вероисповедания, закон о въезде и выезде из страны, свобода предпринимательской деятельности – разве можно все это перечеркнуть? Что касается сепаратизма, то причина в том, что за несколько десятилетий существования сверхцентрализованного государства накопилось очень много проблем, и мы опоздали с реакцией на них. Это наложилось на экономические трудности. Но в марте был референдум, на котором большинство населения страны высказалось за сохранение и обновление Союза. И я думаю, если бы не августовский путч, сорвавший подписание нового союзного договора, страну можно было удержать.

- По информации, которой вы обладаете сейчас, способствовал ли Запад распаду СССР? В чем была польза от установления личных отношений с лидерами западных стран?

- У нас и тогда была информация, что на Западе, в том числе в руководящих кругах, были люди, которые потирали руки, видя наши трудности. В кабинете Джорджа Буша была целая фракция во главе с министром обороны Чейни. Они говорили: Горбачев неисправимый коммунист, надо делать ставку на Ельцина. И после распада Союза они не скрывали своей радости. Но, во-первых, за свою страну отвечаем мы, а не Запад. И, во-вторых, новые отношения с Западом, и в том числе личные отношения с лидерами западных стран, были нужны. Без этого невозможно было бы покончить с холодной войной, гонкой вооружений, урегулировать региональные конфликты, полыхавшие в мире. Мы тогда начали взаимодействие также по глобальным проблемам – экологии, энергетике и так далее. Сегодня это как никогда актуально. С пандемией, проблемой климата можно справиться только совместно.

В общем, это ценнейший опыт, и я считаю, что сейчас его нужно использовать. Наконец-то начались серьезные переговоры по ядерным вооружениям, стратегической стабильности, европейской безопасности. Нужно расширять повестку дня, не прерывать диалог даже в трудные моменты. Уверен, что он может быть результативным.

- Мы в "Интерфаксе" в этом году вели хронику последних месяцев СССР. Какие уроки, по вашему мнению, сегодня надо извлечь из событий того периода во внутренней и внешней политике?

- Хорошо, что вы взялись за этот проект. Люди должны знать факты, нельзя оценивать происшедшее на основе домыслов. А факты таковы, что я до последнего боролся за Союз, предупреждал о последствиях авантюристических действий. Ельцин мне тогда говорил: не пугайте людей. Конечно, я после путча ГКЧП был в сложном положении. Но считал своим долгом предупреждать о последствиях.

Об уроках. Я думаю, главный урок – надо беречь государственность. Удивительно, с какой легкостью, я скажу – безответственностью – тогда распоряжались судьбой государства. Причем почти все – и коммунисты, и демократы. Три человека в Беловежской Пуще заявили, что Советского Союза уже нет! Значит, нет конституции, нет законов, всего, что регулирует оборону, режим границ, финансы. Даже о ядерном оружии не договорились. Несколько месяцев была полная неясность в этом, пока не подписали протокол – и где, в Лиссабоне! А выполнили обязательство о вывозе оружия из республик в Россию только к 1996 году...

Многим тогда казалось, что выстроить новую государственность будет легко, не говоря уже о том, что экономика каким-то чудесным образом расцветет за несколько месяцев. Но чудес не бывает, в том числе в таком сложнейшем деле, как реформы. Реформы нужны, но продуманные, а не "шоковые".

И еще один урок касается межнациональных отношений. Сепаратисты обещали, что в независимых республиках всё быстро наладится, права всех будут обеспечены. А что мы увидели на деле? Появились люди без гражданства, "граждане второго сорта", межэтнические конфликты разгорелись с новой силой, дело дошло до кровавых конфликтов, войн. И я опять должен напомнить: я предупреждал тех, кто разжигал конфликты, предупреждал лидеров, интеллигенцию, граждан… Никто не выиграл от того, что ко мне не прислушались.