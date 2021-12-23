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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин раскритиковал западное "мракобесие" в гендерном вопросе

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что общество в России имеет иммунитет против современного западного "мракобесия" в гендерном вопросе.

"Если кто-то считает, что женщина и мужчина - это одно и то же, то ради бога. Но существует же какой-то здравый смысл!" - сказал Путин в четверг на большой пресс-конференции.

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Сам президент, по его словам, придерживается традиционного подхода, где "женщина - это женщина, мужчина - это мужчина, мама - это мама, отец - это отец".

Глава государства выразил надежду, что у россиян есть "внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации".

"Да пусть они там (на Западе - ИФ) делают, что хотят! Мы должны брать все прогрессивное и самое лучшее, которое помогает развиваться, быть на марше, быть лидерами - в технологиях, в экономике, в гуманитарных сферах", - сказал президент, выразив надежду, что у народов России "хватит внутренних глубинных, иммунных систем защиты" от современного гендерного "мракобесия".

Бороться же с этим нужно, по мнению Путина, не прямыми указаниями, окриками и обвинениями, а поддержкой традиционных для России ценностей.

Хроника 01 – 23 декабря 2021 годаПутин: пресс-конференция-2021
Владимир Путин

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