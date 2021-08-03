Суд в Петербурге отказался признать сменившего пол мужчину матерью его детей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге районный суд и затем Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда отказались признать женщину-трансгендера матерью детей, которым она была отцом до смены пола. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

У заявителя умерла жена. Он сменил пол, сделав операцию, и получил новые документы.

Чтобы решать вопросы, связанные с детьми, ей нужно было подтверждать статус родителя, что вынуждало пояснять ситуацию и, по ее словам, "доставляло нравственные страдания".

Петербурженка обратилась в районный отдел ЗАГС с требованием вписать ее в свидетельства о рождении детей как мать, а в графе "отец" поставить прочерк. В ЗАГСе это сделать отказались.

Она подала в суд.

Районный суд, вынося решение по иску, указал на приоритет интересов детей.

"Каждый ребенок имеет право знать своих биологических родителей и семейную (генетическую) историю, право на получение достоверной информации о личности родителей, а также право на общение с родственниками, в данном случае по линии матери. В случае же удовлетворения заявления данные о биологической матери детей исчезают", - приводит пресс-служба доводы суда.

Сохранение персональных данных и медицинской тайны за счет нарушения прав детей недопустимо, посчитал суд.