Экс-депутат парламента Ленинградской области предстанет перед судом

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга рассмотрит дело бывшего депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Голикова, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Материалы в отношении Голикова по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) приняты к производству.

По информации пресс-службы, Голиков вину не признает и утверждает, что "хотел вернуть задолженность".

О задержании экс-депутата Голикова сообщалось в феврале.

По версии следствия, фигурант, узнав о проверке законности производства ООО "Вега" на участке в Сертолово, которую проводила экономическая полиция, в ноябре 2020 года обратился к двоим представителям этой фирмы. Он ввел коммерсантов в заблуждение по поводу возможного их привлечения к уголовной ответственности и своих знакомствах в правоохранительных органах. После этого он предложил мужчинам через него передать полицейским взятку в 3 млн рублей за прекращение проверки и вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Представители фирмы согласились, сообщив о поступившем предложении сотрудникам регионального УФСБ, и в ходе дальнейшего общения с Голиковым договорились о передаче денег 2 февраля.

Депутат был задержан оперативниками УФСБ в офисе на Большой Разночинной улице Петербурга при получении от представителя коммерческой структуры, действовавшего в рамках оперативно-разыскных мероприятий, 155 тыс. рублей, а также муляжа денег на сумму 2 млн 845 тыс. рублей.

Голиков был депутатом Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по общеобластному избирательному округу от ЛДПР.