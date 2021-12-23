Священника убили в башкирском Нефтекамске

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Служителя Петропавловского кафедрального собора в Нефтекамске (Башкирия) Артура Ниволина нашли убитым. Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в четверг.

"Тело священника нашли у него дома", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе СУ СКР по Башкирии "Интерфаксу" сообщили, что информация об обнаружении тела 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в его доме в Нефтекамске поступила в правоохранительные органы 20 декабря. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Вскоре по подозрению в совершении убийства был задержан 26-летний житель Бирска. Его отпечатки были обнаружены на месте преступления.

"По версии следствия, 4 декабря мужчины познакомились в такси по дороге в Нефтекамск. В последующем подозреваемый попросил потерпевшего пустить его к нему домой переночевать. Вечером между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину дома несколько ударов ножом в грудь и живот, после чего скрылся", - сказал представитель ведомства.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.

Представитель Нефтекамской епархии "Интерфаксу" сообщил, что Ниволин был недавно назначен служителем Петропавловского кафедрального собора.

"Пока он перевозил вещи, не успел приступить к обязанностям", - сказал собеседник агентства.