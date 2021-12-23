Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Священника убили в башкирском Нефтекамске

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Служителя Петропавловского кафедрального собора в Нефтекамске (Башкирия) Артура Ниволина нашли убитым. Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в четверг.

"Тело священника нашли у него дома", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе СУ СКР по Башкирии "Интерфаксу" сообщили, что информация об обнаружении тела 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в его доме в Нефтекамске поступила в правоохранительные органы 20 декабря. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Вскоре по подозрению в совершении убийства был задержан 26-летний житель Бирска. Его отпечатки были обнаружены на месте преступления.

"По версии следствия, 4 декабря мужчины познакомились в такси по дороге в Нефтекамск. В последующем подозреваемый попросил потерпевшего пустить его к нему домой переночевать. Вечером между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину дома несколько ударов ножом в грудь и живот, после чего скрылся", - сказал представитель ведомства.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.

Представитель Нефтекамской епархии "Интерфаксу" сообщил, что Ниволин был недавно назначен служителем Петропавловского кафедрального собора.

"Пока он перевозил вещи, не успел приступить к обязанностям", - сказал собеседник агентства.

Нефтекамск Башкирия

Новости
Путин: пресс-конференция-2021

Большая пресс-конференция Путина. Главное

Большая пресс-конференция Путина. Главное

Оглашение послания Путина Федеральному собранию наметили на начало 2022 г.

Путин: пресс-конференция-2021

Президент РФ выразил уверенность, что Китай станет первой экономикой мира

Президент РФ выразил уверенность, что Китай станет первой экономикой мира
Путин: пресс-конференция-2021

Путин отказался брать Мишустина на отдых в тайге с Шойгу

Путин отказался брать Мишустина на отдых в тайге с Шойгу

Арестован подозреваемый в поджоге гипермаркета в Томске

Арестован подозреваемый в поджоге гипермаркета в Томске
Путин: пресс-конференция-2021

Президент заявил о неизбежности наказания за пытки в колониях

Путин: пресс-конференция-2021

Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Немцова и Политковской

Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Немцова и Политковской

Ректор казанского вуза не признал вину в подстрекательствах к убийству

Путин: пресс-конференция-2021

Путин не исключил, что газ дорожает в Европе из-за спроса со стороны Украины

Путин не исключил, что газ дорожает в Европе из-за спроса со стороны Украины
Путин: пресс-конференция-2021

Путин отказался что-либо обещать НАТО в обмен на немедленные гарантии безопасности

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });