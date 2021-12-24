Подозреваемый в убийстве священника арестован в Башкирии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Суд отправил под стражу подозреваемого в убийстве служителя Петропавловского собора в башкирском Нефтекамске, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Мужчина арестован на два месяца. Он сознался в содеянном", - сказал собеседник агентства. Ожидается, что в пятницу арестованному предъявят обвинение в убийстве.

У "Интерфакса" пока нет подтверждения этой информации из официальных источников.

47-летнего служителя Петропавловского кафедрального собора в Нефтекамске Артура Ниволина 20 декабря нашли убитым в его доме. Вскоре по подозрению в совершении убийства был задержан 26-летний житель башкирского Бирска.

По версии следствия, 4 декабря мужчины познакомились в такси по дороге в Нефтекамск, и молодой человек попросил священника пустить его к себе переночевать. Вечером между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость несколько раз ударил хозяина дома ножом в грудь и живот, после чего скрылся.

Представитель Нефтекамской епархии "Интерфаксу" сообщал, что Ниволин недавно был назначен служителем Петро-Павловского кафедрального собора.