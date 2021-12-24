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В Госдуме задумались о необходимости поиска животных в сносимых домах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Владимир Бурматов (фракция "Единая Россия") обратился к заммэра Москвы Андрею Бочкареву с просьбой проверять сносимые дома на предмет наличия в них животных.

Как говорится в обращении Бурматова к Бочкареву, поступившем в распоряжение "Интерфакса" в пятницу, депутат просит "поручить ответственным ведомствам проводить проверку, осмотр и контроль объектов недвижимости, подлежащих сносу", и, в случае если там найдут животных, передавать их в приют.

Как рассказал Бурматов "Интерфаксу", волонтеры спасли из домов под снос по программе реновации 150 кошек. При этом это не только бездомные кошки, живущие в подвалах, - зачастую люди при переезде оставляют своих домашних кошек. А всего в старом жилом фонде могут проживать более 1000 бездомных кошек, отмечает депутат.

Госдума Владимир Бурматов Андрей Бочкарев Москва

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