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Депутат Боярский избран секретарем петербургского отделения "Единой России"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Делегаты XXXV региональной партийной конференции "Единой России" избрали депутата Госдумы Сергея Боярского новым секретарем Санкт-Петербургского регионального отделения партии вместо экс-спикера Закса Вячеслава Макарова, сообщает в пятницу пресс-служба партии.

"Сергей Михайлович представляет наш город в нижней палате парламента второй созыв подряд. Он здесь родился и вырос, хорошо знает город, понимает, какие вопросы волнуют жителей больше всего", - цитирует пресс-служба секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.

Боярский попросил коллег-однопартийцев на текущий момент сосредоточиться на волонтерской деятельности: новогодних акциях по поздравлениям ветеранов, малообеспеченных семей, врачей и их детей.

Ранее кандидатуру Сергея Боярского на должность врио секретаря регионального отделения президиуму Генсовета партии рекомендовал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Петербург Единая Россия Сергей Боярский

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