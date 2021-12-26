Правительство РФ за 10 лет направит более 140 млрд руб. на создание синхротрона

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета свыше 140 млрд рублей на создание нового перспективного источника синхротронного излучения "СИЛА" (синхротрон-лазер), сообщает пресс-служба правительства РФ в воскресенье.

По ее данным, средства на создание установки, не имеющей аналогов в мире, будут направлены в течение ближайших 10 лет.

Отмечается, что синхротрон будет превосходить по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения. С помощью исследований на такой установке ученые смогут разработать прорывные био- и нанотехнологии.

В пресс-службе рассказали, что за счет федерального финансирования будут созданы экспериментальные станции, лаборатории, ускорительно-накопительный комплекс, лазер на свободных электронах, центр обработки данных, а также построен комплекс зданий и сооружений для размещения персонала и оборудования, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Также сообщается, что работы по строительству синхротрона будут идти в подмосковном наукограде Протвино на базе Института физики высоких энергий имени А.А. Логунова, входящего в состав Курчатовского института.

Как добавили в кабмине, мощность объекта капитального строительства составит более 189,4 тыс. кв. м. Срок ввода в эксплуатацию - 2033 год.