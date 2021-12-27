Пропавшего охотника ищут на юге Сахалина

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели выехали на поиск охотника, который пропал на юге Сахалина, сообщает пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС региона в понедельник.

"2 ноября 2021 года, мужчина 1971 года рождения, ушёл на охоту в верховье реки Фирсовка Долинского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 27 декабря утром из Южно-Сахалинска в Долинский район выехала группа спасателей поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова ГУ МЧС. Они окажут помощь районной полиции в поисках пропавшего человека", - говорится в сообщении.

Четверо спасателей выехали на двух автомобилях, в поисках они будут использовать два снегохода.

Местные СМИ сообщают, что мужчина 2 ноября ушел на охоту, взяв с собой собаку и запас еды. Вернуться домой он должен был в 20-х числах декабря. Но 20 декабря домой вернулась только истощенная собака, после чего близкие обратились за помощью к местной полиции.