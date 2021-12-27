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Медведь напал на человека в Приморье

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Медведь напал на человека в районе поселка Преображение в Приморском крае, сообщил в понедельник "Интерфаксу" глава администрации Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский.

"Сообщение о нападении поступило в минувшее воскресенье. Пострадавший, 57 лет, сейчас находится в больнице в Находке. Он говорил, что животное напало на него, когда он собирал дрова. Егеря уже второй день работают, ищут медведя", - сказал Мосальский.

Кроме того, по его словам, специалисты планируют разобраться в причинах нападения животного в то время, как он должен был находиться в спячке.

Приморский край

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