Офицера воинской части в Приморье приговорили к 7,5 годам колонии за взяточничество

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Приморье вынес обвинительный приговор помощнику командира одной из воинских частей, который за взятки обещал военнослужащим внести в документы завышенные результаты о сдаче норм физической подготовки, сообщается в понедельник на сайте Главной военной прокуратуры.

Уссурийский гарнизонный военный суд признал помощника командира одной из воинских частей по физической подготовке виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере и приговорил к 7,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд также лишил его воинского звания "капитан", говорится в сообщении.

В суде установлено, что фигурант в октябре 2020 года входил в состав комиссии по проверке уровня физической подготовки, через посредника он пытался получить 375 тыс. рублей от военнослужащих за подписание ведомостей с завышенными результатами сдачи нормативов. При передаче денег злоумышленника задержали.

Уголовные дела в отношении взяткодателей прекращены в связи с деятельным раскаянием.