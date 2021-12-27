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Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек, тела которых обнаружены после пожара в жилом доме в Улан-Удэ (Бурятия), сообщает в понедельник следственное управление СКР по региону.

"Во время тушения пожара внутри обнаружены тела четырех молодых людей, личности которых сейчас устанавливаются", - говорится в сообщении.

Пожар в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного деревянного дома произошел в ночь на понедельник.

По предварительным данным, компания молодых людей распивала спиртные напитки, были слышны музыка и громкие голоса. Квартира отапливалась электрическим обогревателем. Ночью, когда все уснули, в спальне, где находился обогреватель, начался пожар. Молодые люди, находившиеся внутри, погибли. Дым, распространявшийся из квартиры, заметили соседи, и вызвали пожарных. Остальные жильцы дома не пострадали.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты обугленного электрического обогревателя и провода. Назначены экспертизы.

Улан-Удэ Бурятия

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