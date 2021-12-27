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Площадь пожара на рынке во Владивостоке составила 300 кв.м

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке во Владивостоке, люди в результате пожара не пострадали, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

"Внутри сгорели павильоны, электропроводка и электрощитовая. В результате происшествия пострадавших нет, эвакуировано 5 человек. Пожару присвоен 2 номер сложности. В данный момент пламенное горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 300 кв. м.

В борьбе с огнем задействовали порядка 50 человек и 17 единиц техники. Причины пожара, виновник и ущерб устанавливаются.

Прокуратура начала проверку по факту пожара, в коде которой даст оценку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщалось о пожаре на рынке на улице Пихтовая поступило в понедельник в 11:23.

Владивосток

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