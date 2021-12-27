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В Улан-Удэ при пожаре в квартире погибли четверо

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Железнодорожном районе Улан-Удэ после пожара в двухэтажном многоквартирном деревянном доме нашли тела четырех погибших, началась доследственная проверка, сообщили в управлении СК по Бурятии.

Пожар на втором этаже дома на улице Революции 1905 года произошел в ночь на 27 декабря. По предварительной информации, горела квартира, где вечером компания молодых людей допоздна слушала музыку и выпивала. Квартира отапливалась электрическим обогревателем. Когда все уснули, в спальне, где стоял обогреватель, начался пожар. При осмотре дома следователи нашли фрагменты обугленного электрического обогревателя и проводка к нему. Огонь от прибора по полу распространился на стену и окно.

Соседи заметили дым и вызвали пожарных.

Люди в квартире погибли.

Жильцы других квартир не пострадали.

Улан-Удэ Бурятия СКР

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