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В Амурске на улице нашли трехлетнего мальчика без верхней одежды

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Амурске следователи проверяют обстоятельства, при которых трехлетний мальчик оказался на улице в мороз без верхней одежды, сообщили в СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Ребенка во дворе многоквартирного дома в минувшее воскресенье заметил водитель скорой помощи. В это время на улице было около минус 40 градусов. Мальчика привезли в больницу, он уже выписан.

По предварительным данным следствия, ребенок был дома с отцом, входная дверь квартиры не была заперта. Мальчик сам вышел из дома на улицу.

Проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса об оставлении в опасности (ст. 125 УК) и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК).

Хабаровский край СКР Амурск

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