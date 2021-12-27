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Мэрия Калининграда извинилась за неоперативную уборку снега

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Администрация Калининграда признает вину за медленную уборку снега в минувшие выходные и приносит извинения горожанам, сообщил глава комитета городского хозяйства Александр Запивалов.

"Мы приносим извинения за то, что случилось в ночь на субботу. Снегопад начался в пятницу в 11 вечера. К сожалению, наши службы отработали не совсем своевременно. Техника начала работать с опозданием, хотя эти вещи надо было отслеживать и делать заблаговременно. Мы проводим проверку, почему так произошло и почему директор МУП "Чистота" вовремя не отреагировал", - сказал Запивалов в понедельник журналистам.

По его словам, затем техника работала в круглосуточном режиме все выходные, был создан оперативный штаб. На уборку снега были направлены сотрудники и техника других муниципальных предприятий и учреждений, управляющих компаний.

Также чиновник добавил, что в понедельник на улицах Калининграда снег убирает около 4 тыс. человек, а снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме, но ее не хватает. Уже принято решение о приобретении еще двух единиц спецтехники, хотя требуется еще больше.

В субботу в Калининграде прошел сильный снегопад, который заметно осложнил движение транспорта и пешеходов на улицах и тротуарах. Было зафиксировано повышенное число автоаварий.

Прокуратура Калининграда внесла представление в администрацию города по вопросу неудовлетворительной уборки снега.

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