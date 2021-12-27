Исследование НИУ ВШЭ показало рост аудитории интернета в России на 2%

Почти 90% россиян когда-либо использовали интернет, при этом базовым уровнем цифровых навыков владеют 26,2% населения

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Общая интернет-аудитория страны в 2020 году выросла на 2%, следует из данных аналитического доклада "Тенденции развития интернета: от цифровых возможностей к цифровой реальности", подготовленного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Большинство (89,6%) россиян хоть раз в жизни использовали интернет, а ежедневно в сеть выходят 76,7%. При этом наибольшие различия в поведении отмечаются между жителями городов и сельской местности, а также представителями разных возрастных групп, а гендерная разница практически отсутствует.

Чаще всего в сеть выходят молодые городские жители (15-24 лет) - 97,3% из них используют интернет ежедневно против 92,9% их сверстников из сельской местности.

Среднее поколение (25-54 лет) немного отстает от молодежи: ежедневно в интернет выходят 91,1% жителей городов и 80,5% сельских жителей. Наименьшую активность в интернете проявляет старшее поколение (55+) – каждый день в сеть выходят 41,6% горожан и 31,5% жителей сел и деревень. При этом разрыв между поколениями ежегодно сокращается: рост числа активных пользователей интернета среди граждан старше 55 лет более заметный, чем среди тех, кому 25-54 года, отмечают исследователи.

"Расширение интернет-аудитории происходит не только вследствие роста доступности сети, но и под влиянием внешних факторов. Одним из наиболее значимых из них стала пандемия COVID-19. Эпидемиологическая ситуация и ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, вынудили многих россиян перенести большую часть коммуникаций в цифровое пространство. В то же время пандемия не послужила триггером для стремительного распространения интернета: доля опрошенных, пользующихся интернетом ежедневно, возросла во всех референтных группах не более чем на 7 п.п.", - говорится в докладе.

Для выхода в сеть большинство россиян (62,2%) предпочитают смартфоны – их популярность растет среди всех групп населения, хотя представители старшего поколения по-прежнему используют их реже остальных.

65,1% населения использует интернет для телефонных звонков и видеоразговоров (+6,5% по сравнению с 2019 годом), 63,8% - для общения в соцсетях, 47,5% ищут в сети информацию о товарах и услугах, 36,2% для прослушивания/скачивания музыки и просмотра видео, 32,9% ищут в интернете информацию, связанную со здоровьем, 21,2% используют его для игр, 8,2% - для дистанционного обучения (этот показатель вырос более чем в три раза по сравнению с 2,8% в 2019 году), 6,4% ищут в сети вакансии. Благодаря пандемии доля молодежи, проходившей онлайн-обучение, возросла на 32,1% в городах и 23,4% в сельской местности (до 43,4 и 27,8% соответственно).

На фоне роста интернет-аудитории цифровые навыки становятся необходимостью, однако уровень владения ими остается невысоким, отмечается в исследовании. Базовыми навыками владеют 26,2% россиян, уровнем выше базового могут похвастаться лишь 12,1%, а самой многочисленной остается группа населения с низкими цифровыми навыками – 40,1%. У 1,6% населения цифровые навыки полностью отсутствуют, 20% не использовали интернет более трех месяцев. При этом в Европе цифровые навыки выше базового уровня имеют 31% населения в возрасте 16–74 лет, базовый уровень отмечается у 29%, низкий – у 25%, указывают авторы исследования.

"Среди цифровых навыков у россиян наиболее востребованы коммуникационные навыки и навыки работы с информацией: почти две трети взрослого населения страны использует интернет для телефонных звонков и видеоразговоров (61,1%), общения в социальных сетях (59,6%), около 45% ищут в сети информацию о товарах и госуслугах. В списке навыков решения задач самым распространенным стало умение использовать интернет-банкинг (45,5%), в составе навыков работы с программным обеспечением – работа с текстовым редактором (40,4%)", - говорится в исследовании.